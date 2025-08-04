Atelier de fabrication de bracelet de survie Halle de la Grenette Samoëns

Atelier de fabrication de bracelet de survie Halle de la Grenette Samoëns lundi 4 août 2025.

Atelier de fabrication de bracelet de survie

Halle de la Grenette Chef-Lieu Samoëns Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-08-04 14:00:00

fin : 2025-08-04 16:00:00

Date(s) :

2025-08-04 2025-08-25

Venez fabriquer votre bracelet de survie, accessoire créé à base de corde qui peut vous sauver la mise lors de vos sorties en nature.

English : Survival bracelet workshop

Come and make your own survival bracelet, a rope-based accessory that can save your life when out in the wild.

German :

Stellen Sie Ihr eigenes Überlebensarmband her, ein aus Seilen hergestelltes Accessoire, das Ihnen bei Ausflügen in die Natur den Tag retten kann.

Italiano :

Venite a creare il vostro braccialetto di sopravvivenza, un accessorio a base di corda che può salvare la situazione quando siete in libertà.

Espanol :

Ven a hacer tu propia pulsera de supervivencia, un accesorio de cuerda que puede salvarte el día cuando estés en la naturaleza.

