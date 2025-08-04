Atelier de fabrication de bracelet de survie Halle de la Grenette Samoëns
Halle de la Grenette Chef-Lieu Samoëns Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-08-04 14:00:00
fin : 2025-08-04 16:00:00
Date(s) :
2025-08-04 2025-08-25
Venez fabriquer votre bracelet de survie, accessoire créé à base de corde qui peut vous sauver la mise lors de vos sorties en nature.
Halle de la Grenette Chef-Lieu Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
English : Survival bracelet workshop
Come and make your own survival bracelet, a rope-based accessory that can save your life when out in the wild.
German :
Stellen Sie Ihr eigenes Überlebensarmband her, ein aus Seilen hergestelltes Accessoire, das Ihnen bei Ausflügen in die Natur den Tag retten kann.
Italiano :
Venite a creare il vostro braccialetto di sopravvivenza, un accessorio a base di corda che può salvare la situazione quando siete in libertà.
Espanol :
Ven a hacer tu propia pulsera de supervivencia, un accesorio de cuerda que puede salvarte el día cuando estés en la naturaleza.
