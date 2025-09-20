Atelier de fabrication de briques de terre crue Archives départementales du Gers Auch

Gratuit. Réservation obligatoire. Atelier par groupe, nombre de place limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Atelier : Fabriquez vos briques de terre crue !

Animé par la coopérative gersoise Écohabitat (Lombez)

Venez découvrir un savoir-faire ancestral à travers un atelier ludique et participatif autour de la terre crue, matériau emblématique du patrimoine bâti gersois.

Encore présent dans de nombreuses maisons traditionnelles construites avant 1940, ce matériau naturel et durable mérite d’être redécouvert.

‍ L’atelier est animé par la coopérative Écohabitat, spécialisée dans la construction écologique.

Au programme :

Manipulation de mélanges de terre

Moulage et séchage de briques en adobe

Pour les enfants : fabrication de mini-briques format Kapla et construction de petites maisons

️ Horaires des ateliers

Atelier adulte (à partir de 13 ans)

Samedi 20 septembre : 14h00 – 15h30

Dimanche 21 septembre : 14h00 – 15h30

Atelier enfant (3–12 ans)

Samedi 20 septembre : 16h00 – 17h30

Dimanche 21 septembre : 16h00 – 17h30

‍ ‍ ‍ Ouvert à tous les publics – venez mettre les mains dans la terre et repartez avec un savoir-faire durable et convivial !

Archives départementales du Gers 81 Route de Pessan, 32000 Auch, France Auch 32000 Gers Occitanie 0562674767 https://www.archives32.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0562674767 »}, {« type »: « email », « value »: « archives32@gers.fr »}] Bus : Ligne 1 et 3 : arrêt Tuilerie. Ligne 2 : arrêt Hôtel du Département.

©Coopérative Ecohabitat