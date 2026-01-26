Atelier de fabrication de chouettes et hiboux en éléments naturels

11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Vendredi 13 février à 10h30 atelier pour enfants de fabrication de chouettes et hiboux en éléments naturels. Moment créatif et pédagogique. Chaque participant repart avec sa création. Places limitées, sur réservation. Durée 1h30.

Vendredi 13 février à 10h30 Atelier jeune public de fabrication de chouettes et hiboux en éléments naturels.

Atelier manuel de création de chouettes et hiboux en éléments naturels. Un moment convivial, artistique et pédagogique pour en apprendre un peu plus sur ces oiseaux de nuit.

Les participants repartent avec leur(s) création(s).

Places limitées, sur réservation.

Durée 1h30. .

11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

English : Atelier de fabrication de chouettes et hiboux en éléments naturels

Friday February 13 at 10:30 am: workshop for children to make owls out of natural elements. A creative and educational moment. Each participant leaves with his or her own creation. Places are limited. Duration: 1h30.

L’événement Atelier de fabrication de chouettes et hiboux en éléments naturels Boé a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Destination Agen