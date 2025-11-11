Atelier de fabrication de décoration de Noël Salle des fêtes Saint-Paul

Atelier de fabrication de décoration de Noël

Salle des fêtes 1 Rue des Écoles Saint-Paul Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

2025-11-11

Comme chaque année, venez participer à l’atelier de décoration de Noël. Ces décorations garniront les sapins de Noël de la commune. Ouvert à tous enfants et adultes. .

Salle des fêtes 1 Rue des Écoles Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 71 25 accueil@mairie-stpaul87.fr

