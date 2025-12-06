Atelier de fabrication de décorations de Noël 100% récup Village de Kerhinet Saint-Lyphard
Atelier de fabrication de décorations de Noël 100% récup Village de Kerhinet Saint-Lyphard samedi 6 décembre 2025.
Atelier de fabrication de décorations de Noël 100% récup
Village de Kerhinet La Catiche Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 11:00:00
2025-12-06
Venez fabriquer votre décoration de Noël en matériaux de récupération lors du marché de Noël de Kerhinet.
Sur réservation (15 pers.max) Enfant à partir de 7ans et accompagné d’un adulte obligatoirement.
Animé par le Parc naturel régional de Brière
N’hésitez pas à apporter vos propres matériaux de récupération pour leur donner une seconde vie !
Et pour connaître toutes les animations de Noël sur la Destination La Baule Presqu’île de Guérande, cliquez ci-dessous !
Les animations de Noël 2025 .
Village de Kerhinet La Catiche Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
L’événement Atelier de fabrication de décorations de Noël 100% récup Saint-Lyphard a été mis à jour le 2025-11-27 par ADT44