Atelier de fabrication de décorations de Noël au naturel Village de Kerhinet Saint-Lyphard

Atelier de fabrication de décorations de Noël au naturel

Village de Kerhinet La Catiche Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 11:30:00

Date(s) :

2025-12-07

Venez fabriquer votre décoration de Noël en matériaux de récupération lors du marché de Noël de Kerhinet.

Sur réservation (15 pers.max) Enfant à partir de 7ans et accompagné d’un adulte obligatoirement.

Animé par le Parc naturel régional de Brière

N’hésitez pas à apporter vos propres matériaux de récupération pour leur donner une seconde vie !

Village de Kerhinet La Catiche Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

