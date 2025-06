Atelier de fabrication de Koinobori au Grand Cordel MJC Grand Cordel MJC Rennes 9 juillet 2025

Atelier de fabrication de Koinobori au Grand Cordel MJC Grand Cordel MJC Rennes Mercredi 9 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Atelier de fabrication de Koinobori avec Agathe Mercat

Atelier de fabrication de Koinobori

———————————–

### Avec Agathe Mercat (artiste & couturière)

Dans le cadre de **Cet été à Rennes**, petit·es et grand·es sont invité·es

à fabriquer ensemble des Koinobori. Ces manches à air en forme de

carpe koï sont des portes bonheur issus d’une tradition populaire et

joyeuse du Japon qui a pour but de célébrer les enfants.

Mercredi 09 juillet 2025 – 14h-18h

Jardin du Grand Cordel MJC

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-09T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-09T18:00:00.000+02:00

1



Grand Cordel MJC 18 rue des plantes rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine