Atelier de fabrication de lampions Rue Gambetta Hérisson
mardi 27 octobre 2026 · Rue Gambetta · Hérisson
Informations pratiques
Hérisson
Atelier de fabrication de lampions
Rue Gambetta Hérisson Social Club Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-27
Avant la grande déambulation musicale dans les rues et venelles de Hérisson, venez fabriquer vos lampions au Hérisson Social Club du 27 au 29 octobre !
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Rue Gambetta Hérisson Social Club Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 09 72 info@herissonsocialclub.fr
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English :
Before the big musical parade through the streets and alleys of Hérisson, come make your own lanterns at the Hérisson Social Club from October 27 to 29!
L’événement Atelier de fabrication de lampions Hérisson a été mis à jour le 2026-09-09 par Montluçon Tourisme
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