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AGENDA · Hérisson

Atelier de fabrication de lampions Rue Gambetta Hérisson

mardi 27 octobre 2026 · Rue Gambetta · Hérisson

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Lieu
Rue Gambetta
Adresse
Hérisson Social Club
Ville
03190 Hérisson
Département
Allier
Tarif

Hérisson

Atelier de fabrication de lampions

Rue Gambetta Hérisson Social Club Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27
fin : 2026-10-29

Date(s) :
2026-10-27

Avant la grande déambulation musicale dans les rues et venelles de Hérisson, venez fabriquer vos lampions au Hérisson Social Club du 27 au 29 octobre !
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Rue Gambetta Hérisson Social Club Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 09 72  info@herissonsocialclub.fr

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English :

Before the big musical parade through the streets and alleys of Hérisson, come make your own lanterns at the Hérisson Social Club from October 27 to 29!

L’événement Atelier de fabrication de lampions Hérisson a été mis à jour le 2026-09-09 par Montluçon Tourisme

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