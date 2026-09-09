Informations pratiques

Hérisson

Atelier de fabrication de lampions

Rue Gambetta Hérisson Social Club Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-27

Avant la grande déambulation musicale dans les rues et venelles de Hérisson, venez fabriquer vos lampions au Hérisson Social Club du 27 au 29 octobre !

.

Rue Gambetta Hérisson Social Club Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 09 72 info@herissonsocialclub.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Before the big musical parade through the streets and alleys of Hérisson, come make your own lanterns at the Hérisson Social Club from October 27 to 29!

L’événement Atelier de fabrication de lampions Hérisson a été mis à jour le 2026-09-09 par Montluçon Tourisme