Atelier de fabrication de marionnettes La p’tite semelle Dinéault
Atelier de fabrication de marionnettes La p’tite semelle Dinéault mercredi 22 avril 2026.
Dinéault
Atelier de fabrication de marionnettes
La p’tite semelle 6 Rue du Chap Dinéault Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:15:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Atelier parent/enfant de fabrication de marionnette. Chaque parent assiste avec son enfant à l’élaboration de la marionnette. Les enfants emportent leurs marionnette à la fin de la séance. Suivi d’un petit goûter pour les enfants.
Durée 1h30 Tarif 15€ enfant
Réservation obligatoire .
La p’tite semelle 6 Rue du Chap Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16
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English : Atelier de fabrication de marionnettes
L’événement Atelier de fabrication de marionnettes Dinéault a été mis à jour le 2026-04-03 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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