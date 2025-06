Atelier de fabrication de marionnettes Médiathèque de Chevillon Chevillon

Atelier de fabrication de marionnettes Vendredi 25 juillet, 15h00 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne

Entrée libre sur inscription

Début : 2025-07-25T15:00:00 – 2025-07-25T17:00:00

Fin : 2025-07-25T15:00:00 – 2025-07-25T17:00:00

Après le spectacle « Pourquoi la girafe a-t-elle un long cou et autres contes ? » Jean-Philippe Agé, artiste marionettiste, proposera un atelier de fabrication de marionnettes chaussettes, suivi d’un moment de manipulation.

Au contact des jeunes, la marionnette est un outil puissant de libération de l’imaginaire et de la parole. C’est un bel instrument de poésie et de résistance.

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70

Atelier de création de marionnettes sous la direction de Jean-Philippe Agé