ATELIER DE FABRICATION DE MEUBLES EN CARTON Sous la Mairie Balsièges

ATELIER DE FABRICATION DE MEUBLES EN CARTON Sous la Mairie Balsièges samedi 27 septembre 2025.

ATELIER DE FABRICATION DE MEUBLES EN CARTON

Sous la Mairie 95 route de Florac Balsièges Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Envie d’apprendre à créer, réparer et inventer par vous-même ?

Rejoignez Christian, notre expert touche-à-tout, pour un atelier inédit de fabrication de meubles en carton, samedi 27 septembre à 9h30 à la médiathèque.

Ce rendez-vous marque le lancement d’une série d’ateliers Bricolage, proposés chaque 4ème samedi du mois.

Échange, créativité et convivialité garantis !

Gratuit, mais si vous souhaitez suivre tout le cycle, prévoyez d’acquérir petit matériel (pistolet à colle, cutter, papier kraft).

Prochaines sessions 25 octobre, 22 novembre, 24 janvier.

À vos outils ! .

Sous la Mairie 95 route de Florac Balsièges 48000 Lozère Occitanie bibliobalsieges@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement ATELIER DE FABRICATION DE MEUBLES EN CARTON Balsièges a été mis à jour le 2025-09-18 par 48-OT Mende