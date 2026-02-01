Atelier de fabrication de mini-comtés Gilley
Pendant les vacances, faites découvrir à vos enfants la fabrication du comté au cours d’un atelier d’environ une heure. Ils fabriqueront leur premier mini-comté en apprenant les valeurs de notre filière Partage et Entraide. En récompense de leurs efforts, une petite dégustation de nos différents comtés les attendra à la fin. Cette activité ludique convient aux enfants entre 6 et 10 ans.
3€ enfant.
Inscription obligatoire auprès de la fruitière. .
8 Avenue Jean de Lattre Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 30 96 contact@fromagerie-de-gilley.fr
