Atelier de fabrication de mini-comtés Gilley

Atelier de fabrication de mini-comtés

8 Avenue Jean de Lattre Gilley Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 09:30:00

fin : 2026-02-25 10:30:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04

A 9h30 (durée une heure).

Organisé par la Fruitière de Gilley.

Pendant les vacances, faites découvrir à vos enfants la fabrication du comté au cours d’un atelier d’environ une heure. Ils fabriqueront leur premier mini-comté en apprenant les valeurs de notre filière Partage et Entraide. En récompense de leurs efforts, une petite dégustation de nos différents comtés les attendra à la fin. Cette activité ludique convient aux enfants entre 6 et 10 ans.

3€ enfant.

Inscription obligatoire auprès de la fruitière. .

8 Avenue Jean de Lattre Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 30 96 contact@fromagerie-de-gilley.fr

