Atelier de fabrication de pain indien en breton Lieu-dit Kerrouant Pont-l’Abbé

Atelier de fabrication de pain indien en breton

Lieu-dit Kerrouant Biocoop Pont-l’Abbé Finistère

Stal fardañ bara Bro India gant Harjit Singh, stal Biocoop, Pont’n-abad

Atelier de fabrication de pain indien avec Harjit Singh, Biocoop, Pont-L’abbé

Sur inscription

Lieu-dit Kerrouant Biocoop Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 24 20 76 09

