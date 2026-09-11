Atelier de fabrication de petit mobile Le Bourg Félines
vendredi 18 septembre 2026 · Le Bourg · Félines
Informations pratiques
Félines
Atelier de fabrication de petit mobile
Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Atelier de fabrication de petit mobile le vendredi 18 Septembre à 14h30 au Jardin des Fées à Félines.
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Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 45 92 44 cafedesfees43@gmail.com
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English :
Workshop on making a small mobile on Friday, September 18, at 2:30 p.m. at the Jardin des Fées in Félines.
L’événement Atelier de fabrication de petit mobile Félines a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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