ATELIER DE FABRICATION DE PRODUITS DE SOINS NATURELS Gorges du Tarn Causses

ATELIER DE FABRICATION DE PRODUITS DE SOINS NATURELS
36 Rue Notre-Dame Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : 17 – 17 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-11-22 15:30:00
Date(s) :
2025-10-18 2025-11-22
Confectionner des produits naturels crème, baume, macérat huileux à base de plantes médicinales cueillies en Lozère et
d’ingrédients naturels bio. Renseignements et inscriptions au 06-74-38-22-32/o_naturl48@protonmail.com
Organisée par Ségolène Goldfarb animatrice nature de l’Association Ô Natur’L
Renseignements et inscriptions au 06-74-38-22-32/o_naturl48@protonmail.com .
36 Rue Notre-Dame Gorges du Tarn Causses 48320 Lozère Occitanie +33 6 74 38 22 32 o_naturl48@protonmail.com
English :
Workshop for making natural skin care products
Make natural creams, balms and oily macerates using medicinal plants gathered in Lozère and
natural organic ingredients. Information and registration at 06-74-38-22-32/o_naturl48@protonmail.com
German :
Workshop zur Herstellung von natürlichen Pflegeprodukten
Herstellung von natürlichen Produkten Creme, Balsam, Ölmazerat auf der Grundlage von in der Lozère gepflückten Heilpflanzen und
aus natürlichen Bio-Zutaten herstellen. Informationen und Anmeldungen unter 06-74-38-22-32/o_naturl48@protonmail.com
Italiano :
Laboratorio per la realizzazione di prodotti naturali per la cura della pelle
Realizzate creme, balsami e macerati oleosi naturali utilizzando le piante officinali raccolte in Lozère e ingredienti naturali biologici
ingredienti naturali biologici. Informazioni e prenotazioni su 06-74-38-22-32/o_naturl48@protonmail.com
Espanol :
Taller de elaboración de productos naturales para el cuidado de la piel
Elabore cremas naturales, bálsamos y macerados oleosos utilizando plantas medicinales recolectadas en Lozère e ingredientes naturales ecológicos
ingredientes naturales ecológicos. Información y reservas en 06-74-38-22-32/o_naturl48@protonmail.com
