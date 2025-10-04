Atelier de fabrication de produits ménagers Médiathèque Agora Metz

Atelier de fabrication de produits ménagers Samedi 4 octobre, 14h30 Médiathèque Agora Moselle

Adultes et ados dès 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T16:30:00

Fin : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T16:30:00

Avec l’association Atelier 17.91

Cet atelier permet de découvrir la création de produits ménagers naturels en alliant développement durable et économies. C’est l’occasion d’être sensibilisé aux dangers des produits nocifs, mais également d’apprendre à consommer de manière plus responsable.

Médiathèque Agora 4 rue Théodore de Gargan 57050 Metz Metz 57050 Devant-les-Ponts Moselle Grand Est 0387555196 https://bm.metz.fr/

