Atelier de Fabrication de savon Avrillé

Atelier de Fabrication de savon Avrillé mercredi 17 décembre 2025.

Atelier de Fabrication de savon

Chemin de Beauchêne Avrillé Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 10:00:00
fin : 2025-12-17 12:30:00

Date(s) :
2025-12-17

  .

Chemin de Beauchêne Avrillé 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 32 19 21 65  savonneriebam@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier de Fabrication de savon Avrillé a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral