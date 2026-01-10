Atelier de Fabrication de savon Chemin de Beauchêne Avrillé
Atelier de Fabrication de savon Chemin de Beauchêne Avrillé samedi 7 février 2026.
Atelier de Fabrication de savon
Chemin de Beauchêne 990 CHEMIN DE BEAUCHENE Avrillé Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-07 16:30:00
Date(s) :
2026-02-07
.
Chemin de Beauchêne 990 CHEMIN DE BEAUCHENE Avrillé 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 32 19 21 65 savonneriebam@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier de Fabrication de savon Avrillé a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral