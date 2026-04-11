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Atelier de Fabrication de savon Chemin de Beauchêne Avrillé

Atelier de Fabrication de savon Chemin de Beauchêne Avrillé samedi 11 avril 2026.

Lieu : Chemin de Beauchêne

Adresse : 990 CHEMIN DE BEAUCHENE

Ville : 85440 Avrillé

Département : Vendée

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Avrillé

Atelier de Fabrication de savon

Chemin de Beauchêne 990 CHEMIN DE BEAUCHENE Avrillé Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:30:00
fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :
2026-04-11 2026-04-18 2026-04-23

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Chemin de Beauchêne 990 CHEMIN DE BEAUCHENE Avrillé 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 32 19 21 65  savonneriebam@gmail.com

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English :

L’événement Atelier de Fabrication de savon Avrillé a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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