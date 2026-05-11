Atelier de fabrication de savons Savonnia Bergerac
Atelier de fabrication de savons Savonnia Bergerac vendredi 15 mai 2026.
Bergerac
Atelier de fabrication de savons
Savonnia 9 rue du grand puits Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Atelier de fabrication de savons
Découverte de la saponification à froid et fabrication de savons. Les participants repartent avec environ 500g de savon.
40 €/pers. Durée 1h30-2h. Sur réservation, places limitées
15h, 9 rue du grand puits
Savonnia 06 52 24 63 07 info@savonnia.com .
Savonnia 9 rue du grand puits Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 24 63 07 info@savonnia.com
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English : Atelier de fabrication de savons
L’événement Atelier de fabrication de savons Bergerac a été mis à jour le 2026-05-06 par Vallée de l’Isle en Périgord
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