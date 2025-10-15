Atelier de fabrication de tapis Lalinde

Atelier de fabrication de tapis Lalinde mercredi 15 octobre 2025.

Atelier de fabrication de tapis

4 Rue du Pont Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Lisaan vous apprend à fabriquer un tapis grâce à des bandes de tissus à assembler tous ensemble pour une œuvre collective .

4 Rue du Pont Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 60 12

English : Atelier de fabrication de tapis

German : Atelier de fabrication de tapis

Italiano :

Espanol : Atelier de fabrication de tapis

L’événement Atelier de fabrication de tapis Lalinde a été mis à jour le 2025-10-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides