Atelier de fabrication de tapis Lalinde

Atelier de fabrication de tapis
4 Rue du Pont Lalinde Dordogne
Début : 2025-10-15
Lisaan vous apprend à fabriquer un tapis grâce à des bandes de tissus à assembler tous ensemble pour une œuvre collective .
+33 6 08 27 60 12
