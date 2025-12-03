Atelier de fabrication déco de Noël Sainte-Mère-Église
Centre social ACCUEIL Sainte-Mère-Église Manche
Début : 2025-12-03 14:30:00
fin : 2025-12-03 17:00:00
2025-12-03
Plongez dans l’esprit de Noël le temps d’un atelier créatif et chaleureux ! Petits et grands sont invités à confectionner leurs propres décorations boules personnalisées, guirlandes scintillantes, suspensions naturelles et autres merveilles pour embellir le sapin ou la maison. .
Centre social ACCUEIL Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 6 81 08 80 91
