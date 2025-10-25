Atelier de fabrication des décoration de Noël Pôle associatif de l’Ormelette, bâtiment vert La Plaine-sur-Mer

Atelier de fabrication des décoration de Noël Pôle associatif de l’Ormelette, bâtiment vert La Plaine-sur-Mer samedi 25 octobre 2025.

Atelier de fabrication des décoration de Noël

Pôle associatif de l’Ormelette, bâtiment vert 2 rue Jean Moulin La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 09:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Les petites mains du Père Noël en action !

La commune de La Plaine-sur-Mer vous invite à participer à un atelier de fabrication de décorations de Noël, ouvert à tous enfants, familles, habitants de tous âges, bricoleurs ou simples curieux ! Venez partager un moment de création et de convivialité, et contribuez à la magie de Noël en réalisant des décorations uniques qui embelliront la ville pendant les fêtes.

Au programme

Création de suspensions, étoiles, guirlandes, boules, sapins, etc.

Décoration d’éléments en bois, tissu, papier, récup’ ou matériaux naturels

Infos Pratique

inscription conseillée

le matériel est fourni

tout public

Venez avec votre bonne humeur et repartez avec vos propres décorations pour embellir votre maison ou offrir à vos proches !

Pôle associatif de l’Ormelette, bâtiment vert 2 rue Jean Moulin La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 50 14 evenementiel@laplainesurmer.fr

English :

Santa’s little hands in action!

German :

Die kleinen Hände des Weihnachtsmanns in Aktion!

Italiano :

Le manine di Babbo Natale in azione!

Espanol :

¡Las manitas de Papá Noel en acción!

