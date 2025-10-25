Atelier de fabrication des décoration de Noël Pôle associatif de l’Ormelette, bâtiment vert La Plaine-sur-Mer
Atelier de fabrication des décoration de Noël Pôle associatif de l’Ormelette, bâtiment vert La Plaine-sur-Mer samedi 25 octobre 2025.
Atelier de fabrication des décoration de Noël
Pôle associatif de l’Ormelette, bâtiment vert 2 rue Jean Moulin La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique
Les petites mains du Père Noël en action !
La commune de La Plaine-sur-Mer vous invite à participer à un atelier de fabrication de décorations de Noël, ouvert à tous enfants, familles, habitants de tous âges, bricoleurs ou simples curieux ! Venez partager un moment de création et de convivialité, et contribuez à la magie de Noël en réalisant des décorations uniques qui embelliront la ville pendant les fêtes.
Au programme
Création de suspensions, étoiles, guirlandes, boules, sapins, etc.
Décoration d’éléments en bois, tissu, papier, récup’ ou matériaux naturels
Infos Pratique
inscription conseillée
le matériel est fourni
tout public
Venez avec votre bonne humeur et repartez avec vos propres décorations pour embellir votre maison ou offrir à vos proches !
Pôle associatif de l’Ormelette, bâtiment vert 2 rue Jean Moulin La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 50 14 evenementiel@laplainesurmer.fr
English :
Santa’s little hands in action!
German :
Die kleinen Hände des Weihnachtsmanns in Aktion!
Italiano :
Le manine di Babbo Natale in azione!
Espanol :
¡Las manitas de Papá Noel en acción!
