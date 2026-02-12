Atelier de fabrication d’hôtel à insectes Le Jardin de la pluie et du beau temps Cormeilles

Atelier de fabrication d’hôtel à insectes

Le Jardin de la pluie et du beau temps Allée des Vignes Cormeilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-04-23 10:00:00

2026-04-23 12:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Notre animateur nature vous expliquera tout d’abord le principe et le fonctionnement d’un hôtel à insectes. Puis ce sera le moment où chaque enfant pourra construire son propre hôtel à insectes (format réduit/matériel fourni) à ramener chez lui.

Présence d’un accompagnateur obligatoire. .

Le Jardin de la pluie et du beau temps Allée des Vignes Cormeilles 27260 Eure Normandie +33 2 32 56 34 29 tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

English : Atelier de fabrication d’hôtel à insectes

