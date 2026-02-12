Atelier de fabrication d’hôtel à insectes Le Jardin de la pluie et du beau temps Cormeilles
Le Jardin de la pluie et du beau temps Allée des Vignes Cormeilles Eure
Début : 2026-04-23 10:00:00
fin : 2026-04-23 12:00:00
2026-04-23
Notre animateur nature vous expliquera tout d’abord le principe et le fonctionnement d’un hôtel à insectes. Puis ce sera le moment où chaque enfant pourra construire son propre hôtel à insectes (format réduit/matériel fourni) à ramener chez lui.
Présence d’un accompagnateur obligatoire. .
Le Jardin de la pluie et du beau temps Allée des Vignes Cormeilles 27260 Eure Normandie +33 2 32 56 34 29 tourisme@lieuvinpaysdauge.fr
