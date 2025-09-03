Atelier de fabrication du beurre à la ferme des Poulettes Villeneuve-en-Retz

Atelier de fabrication du beurre à la ferme des Poulettes Villeneuve-en-Retz mercredi 3 septembre 2025.

Atelier de fabrication du beurre à la ferme des Poulettes

Les Ruelles Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-09-03 10:00:00

fin : 2025-09-10 11:00:00

2025-09-03 2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24

Que diriez-vous de venir à la ferme pour découvrir comment on peut fabriquer du beurre ? Rendez-vous à la ferme des Poulettes du marais à Villeneuve-en-Retz pour résoudre ce grand mystère !

Au programme

initiation à la fabrication du beurre à la ferme

découverte du matériel

dégustation d’un petit pain tartiné de beurre fermier

Pratique

pensez à prendre une paire de bottes

à vous couvrir en fonction de la météo

atelier à partir de 4 ans

réservation obligatoire par mail ou par téléphone

Les petits plus de cette animation si la météo le permet

venez à la rencontre des animaux de la ferme

profitez de ce moment pour découvrir le marais Breton

Les Ruelles Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 20 38 91 lespoulettesdumarais@gmail.com

English :

How about coming to the farm to find out how butter is made? Come to the Poulettes du marais farm in Villeneuve-en-Retz to solve this great mystery!

German :

Was halten Sie davon, auf einen Bauernhof zu kommen und herauszufinden, wie man Butter herstellen kann? Wir treffen uns auf dem Bauernhof « Les Poulettes du marais » in Villeneuve-en-Retz, um dieses große Geheimnis zu lüften!

Italiano :

Che ne dite di venire in fattoria per scoprire come si produce il burro? Venite alla fattoria Poulettes du marais di Villeneuve-en-Retz per risolvere questo grande mistero!

Espanol :

¿Qué le parece venir a la granja para descubrir cómo se fabrica la mantequilla? Ven a la granja Poulettes du marais de Villeneuve-en-Retz para resolver este gran misterio

