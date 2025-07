Atelier de fabrication d’un cerf-volant Maison de Garonne Boé

Atelier de fabrication d’un cerf-volant Maison de Garonne Boé vendredi 18 juillet 2025 10:30:00.

Atelier de fabrication d’un cerf-volant

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 10:30:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Atelier de fabrication d’un cerf volant et essais d’envol en plein air.

A partir de 6 ans (être accompagné pour les moins de 6 ans). Places limitées, sur réservation.

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

English : Atelier de fabrication d’un cerf-volant

Workshop to build a kite and try it out in the open air.

Ages 6 and over (under 6s must be accompanied). Places limited, booking essential.

German : Atelier de fabrication d’un cerf-volant

Workshop zur Herstellung eines Flughirsches und Flugversuche im Freien.

Ab 6 Jahren (Kinder unter 6 Jahren müssen in Begleitung sein). Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich.

Italiano :

Laboratorio per costruire un aquilone e provare a decollare all’aria aperta.

Per bambini dai 6 anni in su (i minori di 6 anni devono essere accompagnati). Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Espanol : Atelier de fabrication d’un cerf-volant

Taller para construir una cometa y probar a despegar al aire libre.

Para niños a partir de 6 años (menores de 6 años acompañados). Plazas limitadas, es necesario reservar.

L’événement Atelier de fabrication d’un cerf-volant Boé a été mis à jour le 2025-06-27 par OT Destination Agen