Atelier de fabrication d’un fanzine musical Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence
Atelier de fabrication d’un fanzine musical Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence jeudi 12 février 2026.
Atelier de fabrication d’un fanzine musical
Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 14:00:00
fin : 2026-02-12 17:00:00
Date(s) :
2026-02-12
Un fanzine est une petite publication papier destinée à partager ce dont on est fan .
.
Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65 mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A fanzine is a small paper publication designed to share what you’re a fan of.
L’événement Atelier de fabrication d’un fanzine musical Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-01-20 par Valence Romans Tourisme