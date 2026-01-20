Atelier de fabrication d’un fanzine musical Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence

Atelier de fabrication d’un fanzine musical

Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme

Début : 2026-02-12 14:00:00

fin : 2026-02-12 17:00:00

Un fanzine est une petite publication papier destinée à partager ce dont on est fan .

English :

A fanzine is a small paper publication designed to share what you’re a fan of.

