Atelier de fabrication et décoration de faïence Samadet

Atelier de fabrication et décoration de faïence

Musée de Samadet Samadet Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Avez-vous déjà rêvé de devenir mouleur ou décorateur de faïence comme au temps de la Manufacture ? Guidé par Marielle Meynard, expérimentez la fabrication d’une faïence jusqu’à la décoration d’un motif emblématique du Samadet.

Animation pour les adultes.

Musée de Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr

English : Atelier de fabrication et décoration de faïence

Have you ever dreamed of becoming an earthenware molder or decorator, like in the days of the Manufacture? Guided by Marielle Meynard, try your hand at making earthenware and decorating an emblematic Samadet motif.

Activities for adults.

