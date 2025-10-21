Atelier de fabrication Maisons de Fées Villeneuve-en-Retz

Les Ruelles Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-28 10:00:00

2025-10-21 2025-10-28

Que diriez-vous de venir à la ferme pédagogique pour réaliser une maison de fées ?

Rendez-vous à la ferme des Poulettes du marais à Villeneuve-en-Retz pour un atelier ludique et créatif

On raconte que les fées investissent les jardins lorsqu’elles s’y sentent bien accueillies…



Pratique

pensez à prendre une paire de bottes

à vous couvrir en fonction de la météo

atelier à partir de 4 ans

réservation obligatoire par mail ou par téléphone

Les petits plus de cette animation si la météo le permet

venez à la rencontre des animaux de la ferme

profitez de ce moment pour découvrir le marais Breton

Les Ruelles Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 20 38 91 lespoulettesdumarais@gmail.com

English :

How about coming to the educational farm to make a fairy house?

Come to the Poulettes du marais farm in Villeneuve-en-Retz for a fun and creative workshop

German :

Wie wäre es, wenn du auf den pädagogischen Bauernhof kommst, um ein Feenhaus zu basteln?

Besuchen Sie den Bauernhof « Poulettes du marais » in Villeneuve-en-Retz für einen spielerischen und kreativen Workshop

Italiano :

Che ne dite di venire alla fattoria didattica per costruire una casa delle fate?

Venite alla fattoria Poulettes du marais di Villeneuve-en-Retz per un laboratorio divertente e creativo

Espanol :

¿Qué te parece venir a la granja educativa para hacer una casa de hadas?

Ven a la granja Poulettes du marais de Villeneuve-en-Retz a un taller divertido y creativo

