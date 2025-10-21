Atelier de fabrication Maisons de Fées Villeneuve-en-Retz
Atelier de fabrication Maisons de Fées Villeneuve-en-Retz mardi 21 octobre 2025.
Atelier de fabrication Maisons de Fées
Les Ruelles Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique
Début : 2025-10-21 10:00:00
fin : 2025-10-28 10:00:00
2025-10-21 2025-10-28
Que diriez-vous de venir à la ferme pédagogique pour réaliser une maison de fées ?
Rendez-vous à la ferme des Poulettes du marais à Villeneuve-en-Retz pour un atelier ludique et créatif
On raconte que les fées investissent les jardins lorsqu’elles s’y sentent bien accueillies…
Pratique
pensez à prendre une paire de bottes
à vous couvrir en fonction de la météo
atelier à partir de 4 ans
réservation obligatoire par mail ou par téléphone
Les petits plus de cette animation si la météo le permet
venez à la rencontre des animaux de la ferme
profitez de ce moment pour découvrir le marais Breton
Les Ruelles Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 20 38 91 lespoulettesdumarais@gmail.com
English :
How about coming to the educational farm to make a fairy house?
Come to the Poulettes du marais farm in Villeneuve-en-Retz for a fun and creative workshop
German :
Wie wäre es, wenn du auf den pädagogischen Bauernhof kommst, um ein Feenhaus zu basteln?
Besuchen Sie den Bauernhof « Poulettes du marais » in Villeneuve-en-Retz für einen spielerischen und kreativen Workshop
Italiano :
Che ne dite di venire alla fattoria didattica per costruire una casa delle fate?
Venite alla fattoria Poulettes du marais di Villeneuve-en-Retz per un laboratorio divertente e creativo
Espanol :
¿Qué te parece venir a la granja educativa para hacer una casa de hadas?
Ven a la granja Poulettes du marais de Villeneuve-en-Retz a un taller divertido y creativo
