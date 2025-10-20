Atelier de fabrication Nichoirs pour les oiseaux Villeneuve-en-Retz

Atelier de fabrication Nichoirs pour les oiseaux Villeneuve-en-Retz lundi 20 octobre 2025.

Atelier de fabrication Nichoirs pour les oiseaux

Les Ruelles Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif :

Date :

Début : 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-10-20 10:00:00

Date(s) :

2025-10-20 2025-10-27

Venez en famille à la ferme pédagogique pour fabriquer un nichoir pour les oiseaux de votre jardin.

Rendez-vous à la ferme des Poulettes du marais à Villeneuve-en-Retz

Aidons les oiseaux à passer l’hiver au chaud en fabriquant, assemblant et décorant des nichoirs !

Pratique

pensez à prendre une paire de bottes

à vous couvrir en fonction de la météo

atelier à partir de 4 ans

réservation obligatoire par mail ou par téléphone

Les petits plus de cette animation si la météo le permet

venez à la rencontre des animaux de la ferme

profitez de ce moment pour découvrir le marais Breton

Les Ruelles Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 20 38 91 lespoulettesdumarais@gmail.com

English :

Bring the whole family to the educational farm to make a nesting box for the birds in your garden.

Meet at the Poulettes du marais farm in Villeneuve-en-Retz

German :

Kommen Sie mit Ihrer Familie auf den pädagogischen Bauernhof und bauen Sie einen Nistkasten für die Vögel in Ihrem Garten.

Treffpunkt ist der Bauernhof « Les Poulettes du marais » in Villeneuve-en-Retz

Italiano :

Portate tutta la famiglia alla fattoria didattica per realizzare una cassetta nido per gli uccelli del vostro giardino.

Appuntamento alla fattoria Poulettes du marais a Villeneuve-en-Retz

Espanol :

Traiga a toda la familia a la granja educativa para hacer una caja nido para los pájaros de su jardín.

Encuentro en la granja Poulettes du marais en Villeneuve-en-Retz

L’événement Atelier de fabrication Nichoirs pour les oiseaux Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2025-09-12 par I_OT Pornic