Atelier de fabrication Nichoirs pour les oiseaux Villeneuve-en-Retz
Atelier de fabrication Nichoirs pour les oiseaux Villeneuve-en-Retz lundi 20 octobre 2025.
Atelier de fabrication Nichoirs pour les oiseaux
Les Ruelles Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique
Début : 2025-10-20 10:00:00
fin : 2025-10-20 10:00:00
Date(s) :
2025-10-20 2025-10-27
Venez en famille à la ferme pédagogique pour fabriquer un nichoir pour les oiseaux de votre jardin.
Rendez-vous à la ferme des Poulettes du marais à Villeneuve-en-Retz
Aidons les oiseaux à passer l’hiver au chaud en fabriquant, assemblant et décorant des nichoirs !
Pratique
pensez à prendre une paire de bottes
à vous couvrir en fonction de la météo
atelier à partir de 4 ans
réservation obligatoire par mail ou par téléphone
Les petits plus de cette animation si la météo le permet
venez à la rencontre des animaux de la ferme
profitez de ce moment pour découvrir le marais Breton
Les Ruelles Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 20 38 91 lespoulettesdumarais@gmail.com
English :
Bring the whole family to the educational farm to make a nesting box for the birds in your garden.
Meet at the Poulettes du marais farm in Villeneuve-en-Retz
German :
Kommen Sie mit Ihrer Familie auf den pädagogischen Bauernhof und bauen Sie einen Nistkasten für die Vögel in Ihrem Garten.
Treffpunkt ist der Bauernhof « Les Poulettes du marais » in Villeneuve-en-Retz
Italiano :
Portate tutta la famiglia alla fattoria didattica per realizzare una cassetta nido per gli uccelli del vostro giardino.
Appuntamento alla fattoria Poulettes du marais a Villeneuve-en-Retz
Espanol :
Traiga a toda la familia a la granja educativa para hacer una caja nido para los pájaros de su jardín.
Encuentro en la granja Poulettes du marais en Villeneuve-en-Retz
