Atelier De fil en aiguille Bibliothèque Cerizay vendredi 16 janvier 2026.
Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay Deux-Sèvres
Gratuit
Début : 2026-01-16
fin : 2026-02-11
2026-01-16 2026-02-11 2026-03-13 2026-04-15
Boissons chaudes, papotages, et cliquetis d’aiguilles tricot, crochet, broderie, tout est permis. Novice ou expert, vous êtes les bienvenus. Apportez votre matériel ou empruntez celui des bibliothécaires.
Avis aux cuisiniers pour un petit buffet à partager.
À partir de 8 ans, sur réservation. .
Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 07 34 bibliotheque.cerizay@agglo2b.fr
