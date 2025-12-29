Atelier De fil en aiguille Bibliothèque Cerizay

Atelier De fil en aiguille

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2026-01-16

fin : 2026-02-11

2026-01-16 2026-02-11 2026-03-13 2026-04-15

Boissons chaudes, papotages, et cliquetis d’aiguilles tricot, crochet, broderie, tout est permis. Novice ou expert, vous êtes les bienvenus. Apportez votre matériel ou empruntez celui des bibliothécaires.

Avis aux cuisiniers pour un petit buffet à partager.

À partir de 8 ans, sur réservation. .

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 07 34 bibliotheque.cerizay@agglo2b.fr

