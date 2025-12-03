Atelier De fil en aiguille Bibliothèque L’Absie
Atelier De fil en aiguille Bibliothèque L’Absie mercredi 3 décembre 2025.
Bibliothèque 11 Rue Raymond Migaud L’Absie Deux-Sèvres
Boissons chaudes, papotages, et cliquetis d’aiguilles tricot, crochet, broderie, tout est permis. Novice ou expert, vous êtes les bienvenus. Apportez votre matériel ou empruntez celui des bibliothécaires.
Avis aux cuisiniers pour un petit buffet à partager.
À partir de 8 ans, sur réservation. .
Bibliothèque 11 Rue Raymond Migaud L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 92 54 bibliotheque.labsie@agglo2b.fr
