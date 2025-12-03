Atelier De fil en aiguille Bibliothèque L’Absie

Bibliothèque 11 Rue Raymond Migaud L’Absie Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

2025-12-03

Boissons chaudes, papotages, et cliquetis d’aiguilles tricot, crochet, broderie, tout est permis. Novice ou expert, vous êtes les bienvenus. Apportez votre matériel ou empruntez celui des bibliothécaires.

Avis aux cuisiniers pour un petit buffet à partager.

À partir de 8 ans, sur réservation. .

