Atelier De fil en aiguille Place de l’Hôtel de Ville Mauléon

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-09-16 2025-11-25

Boissons chaudes, papotages, et cliquetis d’aiguilles tricot, crochet, broderie, tout est permis. Novice ou expert, vous êtes les bienvenus. Apportez votre matériel ou empruntez celui des bibliothécaires.

Avis aux cuisiniers pour un petit buffet à partager.

À partir de 8 ans, sur réservation. .

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 bibliotheques@agglo2b.fr

