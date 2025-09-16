Atelier De fil en aiguille Place de l’Hôtel de Ville Mauléon
mardi 16 septembre 2025.
Atelier De fil en aiguille
Place de l'Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon Deux-Sèvres
2025-09-16
2025-09-16
2025-09-16 2025-11-25
Boissons chaudes, papotages, et cliquetis d’aiguilles tricot, crochet, broderie, tout est permis. Novice ou expert, vous êtes les bienvenus. Apportez votre matériel ou empruntez celui des bibliothécaires.
Avis aux cuisiniers pour un petit buffet à partager.
À partir de 8 ans, sur réservation. .
Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 bibliotheques@agglo2b.fr
