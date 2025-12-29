Atelier De fil en aiguille Bibliothèque Nueil-les-Aubiers

Atelier De fil en aiguille

Boissons chaudes, papotages et cliquetis d’aiguilles tricot, crochet, broderie… tout est permis. Que

vous soyez novice ou expert, vous êtes bienvenu avec votre matériel ou celui que vous emprunterez aux bibliothécaires. Avis aux cuisiniers pour un petit buffet à partager !

À partir de 8 ans, réservation conseillée. .

Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 69 06 bibliotheque.nueillesaubiers@agglo2b.fr

