Atelier de Florence Atelier « Carnet de voyage » Martel 10 juillet 2025 10:00

Lot

Atelier de Florence Atelier « Carnet de voyage » 321 Rue Droite Martel Lot

L’atelier de Florence, dans le cadre des stages d’été, vous propose un atelier tout public autour de la création de carnets de voyage. Le contenu de cette animation aura lieu dans l’atelier ainsi qu’en extérieur sur la commune de Martel.

Inscription obligatoire

Places limitées

321 Rue Droite

Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 79 11 47 93 atelierflo1@gmail.com

English :

As part of its summer workshops, L’atelier de Florence is offering a workshop for the general public on the creation of travel journals. The workshop will take place in the studio, as well as outdoors in the commune of Martel.

Registration required

Places limited

German :

Das Atelier von Florence bietet Ihnen im Rahmen der Sommerkurse einen Workshop für alle Altersgruppen an, bei dem es um die Erstellung von Reisetagebüchern geht. Der Inhalt dieser Veranstaltung findet im Atelier sowie im Freien in der Gemeinde Martel statt.

Eine Anmeldung ist erforderlich

Begrenzte Plätze

Italiano :

Nell’ambito dei suoi corsi estivi, L’atelier de Florence propone al pubblico un workshop sulla creazione di diari di viaggio. Il workshop si svolgerà sia in studio che all’aperto, a Martel.

Iscrizione obbligatoria

I posti sono limitati

Espanol :

Como parte de sus cursos de verano, L’atelier de Florence ofrece un taller para el público en general sobre la creación de diarios de viaje. El taller tendrá lugar tanto en el estudio como al aire libre, en Martel.

Inscripción obligatoria

Plazas limitadas

