Atelier de Florence Atelier « Dessine ton personnage » Martel 9 juillet 2025 14:00

321 Rue Droite Martel

Tarif : 18 EUR

14:00:00

15:30:00

2025-07-09

L’atelier de Florence, dans le cadre des stages d’été, vous propose un atelier ouvert à toute personne de plus de 7 ans pour apprendre à dessiner un personnage.

Matériel fourni

Inscription obligatoire

Places limitées

321 Rue Droite

Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 79 11 47 93 atelierflo1@gmail.com

English:

L’atelier de Florence, as part of its summer courses, offers a workshop open to anyone over the age of 7 to learn how to draw a character.

Materials supplied

Registration required

Places limited

German:

Das Atelier von Florence bietet im Rahmen der Sommerpraktika einen offenen Workshop für alle Personen ab 7 Jahren an, um das Zeichnen einer Figur zu erlernen.

Material wird zur Verfügung gestellt

Anmeldung ist erforderlich

Begrenzte Plätze

Italiano:

Nell’ambito dei corsi estivi, l’atelier di Firenze propone un laboratorio aperto a tutti i maggiori di 7 anni per imparare a disegnare un personaggio.

Materiale fornito

Iscrizione obbligatoria

I posti sono limitati

Espanol:

Como parte de sus cursos de verano, el estudio de Florence ofrece un taller abierto a cualquier persona mayor de 7 años para aprender a dibujar un personaje.

Materiales proporcionados

Inscripción obligatoria

Plazas limitadas

