Atelier de fouille archéologique : découvrez l’archéologie préventive Médiathèque Denis Diderot Châlons-en-Champagne

Atelier de fouille archéologique : découvrez l’archéologie préventive Samedi 20 septembre, 10h00 Médiathèque Denis Diderot Marne

Réservé aux enfants et aux adolescents de 5 à 18 ans.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

L’archéologie ne se limite pas aux pyramides d’Égypte ! La France regorge de découvertes archéologiques fascinantes, faites chaque jour lors des aménagements : c’est ce qu’on appelle l’archéologie préventive.

Les archéologues de l’Inrap seront présents à la médiathèque Diderot pour partager leur passion et répondre à toutes vos interrogations. Vous pourrez en apprendre davantage sur la législation en vigueur, les étapes clés de l’archéologie préventive (diagnostic et fouille), ainsi que sur les différentes spécialités exercées par les archéologues (anthropologue, carpologue, etc.) : cliquez ici pour en savoir plus.

Par ailleurs, les jeunes de 5 à 18 ans auront l’opportunité de s’initier à la fouille archéologique grâce à une simulation de fouille d’incinération romaine. Cet atelier sera encadré par des archéologues professionnels, prêts à transmettre leur savoir-faire.

Médiathèque Denis Diderot 11 Rue du Groupe Libération N, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est La médiathèque Denis Diderot fait partie des trois médiathèques de la ville de Châlons-en-Champagne. Elle constitue une annexe de la médiathèque Georges Pompidou et accueille tous ceux qui souhaitent partager un moment convivial autour des livres — et bien plus encore. DVD, CD, presse, partitions et documentaires sont également disponibles. L'établissement propose tout au long de l'année des animations pour petits et grands, telles que des ateliers créatifs, des après-midis jeux de société et des découvertes de jeux de rôle.

