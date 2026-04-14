Atelier de fouille archéologique, Les Hautes-Mynes du Thillot, Le Thillot

Atelier de fouille archéologique Samedi 13 juin, 14h00 Les Hautes-Mynes du Thillot Vosges

Gratuit. Sur réservation. Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés au climat du jour.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Atelier de fouille archéologique aux Hautes-Mynes du Thillot.

À l’occasion des Journées de l’Archéologie le samedi 13 juin 2026, les Hautes-Mynes du Thillot proposent un atelier de découverte de l’archéologie, aux enfants et à leurs parents. À partir d’un carré de fouille reconstitué, les archéologues en herbe découvriront, truelles et pinceaux en main, les différentes techniques de fouille et de relevé archéologique.

Séance à 14h00 (à partir de 6 ans).

Réservation indispensable par téléphone au 03.29.25.03.33.

Les Hautes-Mynes du Thillot 47 Rue de la Gare, 88160 Le Thillot, France Le Thillot 88160 Vosges Grand Est +33329250333 https://www.hautesmynes.com En famille ou entre amis, marchez sur les pas des mineurs de cuivre des Ducs de Lorraine. Une aventure souterraine, avec casque et lampe frontale, pendant laquelle vous explorerez une mine authentique creusée dans le granite entre 1560 et 1761.

Atelier de fouille archéologique aux Hautes-Mynes du Thillot.

©Les Hautes-Mynes