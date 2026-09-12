Atelier de Généalogie Maison des Auteurs Cholet

Informations pratiques

Cholet

Atelier de Généalogie

Maison des Auteurs 17 Rue de l’Ancien Hôpital Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 15:00:00

fin : 2026-10-08 18:00:00

Date(s) :

2026-09-24 2026-10-08

Vous souhaiter vous initier à la généaloigie ? Michel Jobard propose de vous accompagner lors d’un atelier.

Deux dates au choix le jeudi 24 septembre ou le jeudi 8 octobre 2026, de 15h à 18h.

Inscriptions obligatoires.

Trois personnes maximum par atelier. .

Maison des Auteurs 17 Rue de l’Ancien Hôpital Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire jobardmichel@orange.fr

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English :

Would you like to learn about %E0 la g%E9n%E9aloigie? Michel Jobard offers to guide you through a workshop.

L’événement Atelier de Généalogie Cholet a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de tourisme du Choletais