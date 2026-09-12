Atelier de Généalogie Maison des Auteurs Cholet
jeudi 24 septembre 2026 · Maison des Auteurs · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Atelier de Généalogie
Maison des Auteurs 17 Rue de l’Ancien Hôpital Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 15:00:00
fin : 2026-10-08 18:00:00
Date(s) :
2026-09-24 2026-10-08
Vous souhaiter vous initier à la généaloigie ? Michel Jobard propose de vous accompagner lors d’un atelier.
Deux dates au choix le jeudi 24 septembre ou le jeudi 8 octobre 2026, de 15h à 18h.
Inscriptions obligatoires.
Trois personnes maximum par atelier. .
Maison des Auteurs 17 Rue de l’Ancien Hôpital Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire jobardmichel@orange.fr
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English :
Would you like to learn about %E0 la g%E9n%E9aloigie? Michel Jobard offers to guide you through a workshop.
L’événement Atelier de Généalogie Cholet a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de tourisme du Choletais
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