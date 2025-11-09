Atelier de généalogie Bibliothèque Quartier Livres La Clayette

Atelier de généalogie

Bibliothèque Quartier Livres 1 bis passage du Vieux Moulin La Clayette Saône-et-Loire

Début : 2025-11-09 15:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

2025-11-09

Partez sur la trace de vos ancêtres grâce au site internet des archives départementales.

Pour effectuer des exercices pratiques, vous pouvez venir avec quelques informations sur les trois premières générations de votre famille (vous, vos parents et vos grands-parents) noms et prénoms avec, si possible, les dates et lieux de naissance et de décès lorsque c’est le cas.

Atelier d’initiation à la généalogie animé par Christine Gomes.

Dimanche 9 novembre de 15h à 17h.

Inscription conseillée au 03 85 26 52 29 ou quartierlivres@bsb71.fr .

Bibliothèque Quartier Livres 1 bis passage du Vieux Moulin La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 52 29 quartierlivres@bsb71.fr

