Atelier de généalogie – Maison des cultures et des Mémoires de Guyane, Maison des cultures et des mémoires de Guyane, Remire-Montjoly

dimanche 20 septembre 2026 · Maison des cultures et des mémoires de Guyane · Remire-Montjoly

Informations pratiques

Atelier de généalogie – Maison des cultures et des Mémoires de Guyane Dimanche 20 septembre, 10h00 Maison des cultures et des mémoires de Guyane Guyane

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Atelier de généalogie. Partenariat Gopio

Global Organisation of People of Indian Origin.

Maison des cultures et des mémoires de Guyane 85 Avenue Jean Michotte, 97354 Remire-Montjoly, France Remire-Montjoly 97354 Guyane Guyane 0594204223 http://archives.ctguyane.fr/4DCGI/Web_Custompage/index.shtm/ILUMP1565 Les fonds conservés par la Bibliothèque des Archives sont spécialement orientés sur l’histoire de la Guyane, des autres pays du bassin amazonien et de la Caraïbe :

– Brésil, Suriname et Guyana

– Guadeloupe et Martinique

Atelier de généalogie. Partenariat Gopio

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