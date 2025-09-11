Atelier de Généalogie Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf
Atelier de Généalogie
Début : 2025-09-11 14:00:00
fin : 2025-09-18 16:30:00
2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25
L’objectif est de proposer, aux amateurs de généalogie, une méthodologie de recherche à partir de leurs documents de famille personnels.
Public ado/adulte .
English : Atelier de Généalogie
The aim is to offer genealogy enthusiasts a research methodology based on their personal family documents.
German : Atelier de Généalogie
Das Ziel ist es, genealogisch Interessierten eine Methodik zur Erforschung ihrer persönlichen Familiendokumente zu bieten.
Italiano :
L’obiettivo è quello di fornire agli appassionati di genealogia una metodologia di ricerca basata sui loro documenti personali di famiglia.
Espanol :
El objetivo es proporcionar a los aficionados a la genealogía una metodología de investigación basada en sus documentos familiares personales.
