Atelier de Généalogie Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf jeudi 11 septembre 2025.

Atelier de Généalogie

Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf 9 Rue des Écoles Morteaux-Coulibœuf Calvados

Début : 2025-09-11 14:00:00

fin : 2025-09-18 16:30:00

2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25

L’objectif est de proposer, aux amateurs de généalogie, une méthodologie de recherche à partir de leurs documents de famille personnels.

Public ado/adulte .

Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf 9 Rue des Écoles Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00

English : Atelier de Généalogie

The aim is to offer genealogy enthusiasts a research methodology based on their personal family documents.

German : Atelier de Généalogie

Das Ziel ist es, genealogisch Interessierten eine Methodik zur Erforschung ihrer persönlichen Familiendokumente zu bieten.

Italiano :

L’obiettivo è quello di fornire agli appassionati di genealogia una metodologia di ricerca basata sui loro documenti personali di famiglia.

Espanol :

El objetivo es proporcionar a los aficionados a la genealogía una metodología de investigación basada en sus documentos familiares personales.

