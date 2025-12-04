Atelier de généalogie Bibliothèque Suzanne Chaumet Sainte-Foy-la-Grande

Atelier de généalogie

Bibliothèque Suzanne Chaumet 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Atelier de généalogie par Alain MOREL, membre des Amis de Sainte-Foy et sa région.

Bibliothèque Suzanne Chaumet le jeudi 04 Décembre 2025 de 10h à 12h.

Sur inscription au 05 57 46 29 70 ou par mail mediatheque@saintefoylagrande.fr .

Bibliothèque Suzanne Chaumet 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 29 70 mediatheque@saintefoylagrande.fr

