Atelier de Généaologie Place des Halles Pont-d’Ouilly
Atelier de Généaologie Place des Halles Pont-d’Ouilly vendredi 20 mars 2026.
Atelier de Généaologie
Place des Halles Médiathèque de Pont d’Ouilly Pont-d’Ouilly Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 16:00:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
L’objectif est de proposer, aux amateurs de généalogie, une méthodologie de recherche à partir de leurs documents de famille personnels.
L’objectif est de proposer, aux amateurs de généalogie, une méthodologie de recherche à partir de leurs documents de famille personnels. .
Place des Halles Médiathèque de Pont d’Ouilly Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 2 31 68 48 06 mediathequepontdouilly@paysdefalaise.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier de Généaologie
The aim is to provide genealogy enthusiasts with a research methodology based on their personal family documents.
L’événement Atelier de Généaologie Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Falaise Suisse Normande