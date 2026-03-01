Atelier de Généaologie Place des Halles Pont-d’Ouilly

Atelier de Généaologie

Médiathèque de Pont d'Ouilly Pont-d'Ouilly Calvados

2026-03-20 16:00:00

2026-03-20

L’objectif est de proposer, aux amateurs de généalogie, une méthodologie de recherche à partir de leurs documents de famille personnels.

English : Atelier de Généaologie

The aim is to provide genealogy enthusiasts with a research methodology based on their personal family documents.

