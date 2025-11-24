Atelier de géopolitique Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade
Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire
Début : 2025-11-24 18:30:00
fin : 2025-11-24
2025-11-24
Atelier de géopolitique avec Michel Garcia Un rendez-vous autour des thèmes de l’actualité, lecture critique des évènements contemporains, une réflexion générale
aussi bien économique, sociologique que politique.
Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr
English :
Geopolitics workshop with Michel Garcia A discussion of current affairs, a critical reading of contemporary events, and a general reflection on economic, sociological and political issues
economic, sociological and political.
German :
Geopolitik-Workshop mit Michel Garcia Ein Treffen rund um aktuelle Themen, kritisches Lesen zeitgenössischer Ereignisse, allgemeine Überlegungen
sowohl wirtschaftlich, soziologisch als auch politisch.
Italiano :
Workshop di geopolitica con Michel Garcia Una discussione sull’attualità, una lettura critica degli eventi contemporanei e una riflessione generale su questioni economiche, sociologiche e politiche
economiche, sociologiche e politiche.
Espanol :
Taller de geopolítica con Michel García Debate sobre temas de actualidad, lectura crítica de los acontecimientos contemporáneos y reflexión general sobre cuestiones económicas, sociológicas y políticas
económicas, sociológicas y políticas.
