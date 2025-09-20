Atelier de Graffiti romain Musée archéologique du Trésor d’Eauze Eauze

Atelier de Graffiti romain 20 et 21 septembre Musée archéologique du Trésor d’Eauze Gers

Gratuit. Sans réservation. Enfants à partir de 7 ans.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Atelier – Graffiti à la romaine !

Des inscriptions antiques aux tags contemporains, les graffitis ont toujours été un moyen d’expression populaire.

Toi aussi, viens créer ton propre graffiti à la romaine ! Un atelier ludique et créatif pour petits et grands, dans les pas des graffeurs de l’Antiquité.

Musée archéologique du Trésor d’Eauze 2 Pl. de la République, 32800 Eauze Eauze 32800 Gers Occitanie 0562097138 Laissez-vous éblouir par la beauté d’un exceptionnel trésor gallo-romain. Plongez dans les collections du musée : statues, décors, objets du quotidien vous racontent la vie de la cité antique d’Elusa.

DR