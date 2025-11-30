Atelier de gravure autour de l’œuvre de Magdalena Abakanowicz Musée Bourdelle PARIS
Lors de cette journée, les participants s’initient à la gravure. Après une déambulation dessinée dans l’exposition Magdalena Abakanowicz. La trame de l’existence, les participants explorent en monotypes, gaufrages, lavis et pointe sèche la répétition et la métamorphose.
Durée : 6h
De 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Un atelier de gravure en lien avec l’exposition temporaire « Magdalena Abakanowicz. La trame de l’existence »
payant
De 24 à 30 euros.
À noter : pour cette activité, les participants doivent acheter également un billet de l’exposition « Magdalena Abakanowicz. La trame de l’existence ».
Public adultes.
Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS
