Atelier de gravure autour de l’œuvre de Magdalena Abakanowicz Musée Bourdelle PARIS dimanche 30 novembre 2025.

Lors de cette journée, les participants s’initient à la gravure. Après une déambulation dessinée dans l’exposition Magdalena Abakanowicz. La trame de l’existence, les participants explorent en monotypes, gaufrages, lavis et pointe sèche la répétition et la métamorphose.

Durée : 6h

De 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Un atelier de gravure en lien avec l’exposition temporaire « Magdalena Abakanowicz. La trame de l’existence »

Le dimanche 14 décembre 2025

de 10h30 à 17h30

Le dimanche 30 novembre 2025

de 10h30 à 17h30

payant

De 24 à 30 euros.

À noter : pour cette activité, les participants doivent acheter également un billet de l’exposition « Magdalena Abakanowicz. La trame de l’existence ».

Public adultes.

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/atelier-de-gravure-autour-de-loeuvre-de-magdalena-abakanowicz +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle