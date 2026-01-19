Atelier de gravure d’ex-libris Grand rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence

Atelier de gravure d’ex-libris

Dimanche 8 février 2026 de 10h à 18h. Grand rue Frédéric Mistral Fondation et atelier Louis Jou Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

La Fondation Louis Jou vous invite à découvrir l’art de l’ex-libris, marque de propriété du livre qui, au fil des siècles, est devenue une véritable œuvre d’art, particulièrement appréciée des bibliophiles.

Dans l’atelier historique, au cœur de la bibliothèque de recherche rassemblant incunables et ouvrages anciens, chacun est invité à s’inspirer des archives pour concevoir et graver son propre ex-libris sur gomme.

L’impression se fait ensuite sur les presses à bras du XVIIIe siècle utilisées par Louis Jou lui-même, avant de repartir avec sa gravure et plusieurs tirages.

Réservations avant le 5 février contact@fondationlouisjou.org

ou via Instagram @fondationlouisjou .

Grand rue Frédéric Mistral Fondation et atelier Louis Jou Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 17 contact@fondationlouisjou.org

English :

The Fondation Louis Jou invites you to discover the art of bookplates, a mark of book ownership which, over the centuries, has become a veritable work of art, particularly appreciated by bibliophiles.

