Atelier de gravure Médiathèque l’Atelier Plouescat

Atelier de gravure
Médiathèque l'Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère
2026-02-28 14:00:00
2026-02-28 17:00:00
2026-02-28
Avec Géraldine Guérin, qui expose en ce moment à l’Atelier, venez découvrir la gravure pointe sèche sur deux supports, rhénalon et brique de lait, autour d’une thématique végétale.
À partir de 12 ans, ados et adultes, atelier intergénérationnel, sur inscription. .
Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81
