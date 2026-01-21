Atelier de gravure Médiathèque l’Atelier Plouescat

Atelier de gravure

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Avec Géraldine Guérin, qui expose en ce moment à l’Atelier, venez découvrir la gravure pointe sèche sur deux supports, rhénalon et brique de lait, autour d’une thématique végétale.

À partir de 12 ans, ados et adultes, atelier intergénérationnel, sur inscription. .

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier de gravure Plouescat a été mis à jour le 2026-01-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX