Atelier de gravure sur bois japonaise (Mokuhanga), Maison du Docteur Gachet, Auvers-sur-Oise

Informations pratiques

Atelier de gravure sur bois japonaise (Mokuhanga) Samedi 19 septembre, 15h00 Maison du Docteur Gachet Val-d’Oise

À partir de 7 ans, 16 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez l’art traditionnel japonais du Mokuhanga lors d’un atelier en groupe à la maison du docteur Gachet. Vous apprendrez les bases de la gravure sur bois et réaliserez votre propre estampe en environ deux heures.

Maison du Docteur Gachet 78 Rue du Docteur Gachet, 95430 Auvers-sur-Oise, France Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France 0130368127 https://www.facebook.com/MaisonDuDocteurGachet/ [{« type »: « email », « value »: « maison.gachet@valdoise.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-valdoise.oxygeno.fr/?categorie=GACATELI »}] Le Dr Gachet s’y installe en 1872. Atelier aménagé dans les combles. Souvenir de Van Gogh, Cézanne et Guillaumin.

Atelier de gravure sur bois

© DR